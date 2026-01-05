سقط بـ65 طربة حشيش.. السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ي.ن.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن مصطفى الصحن وأحمد محمد أحمد عثمان، وبسكرتارية كريم الجنادي،

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 11057 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، أن تحريات ضباط مكافحة المخدرات دلت على قيام المتهم "ي.ن.ا" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذ مسكنه مكانا لإخفائها، واستخدام دراجة نارية في نقلها إلى عملائه.

وبتقنين الإجراءات، واستصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبحوزته حقيبة سوداء، وبفحصها تبين احتواؤها على 65 طربة حشيش، كما عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء، والدراجة النارية لاستخدامها في نقل المواد المخدرة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.