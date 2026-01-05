أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بمحافظة أسيوط، ومقرها مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية في جولة الإعادة.

ولا يزال الإعلان الرسمي معلقًا على انضمام أصوات المصريين بالخارج؛ إذ بلغ عدد الحضور 109,454 ناخبًا، وإجمالي عدد الأصوات 1,122,895 بالدائرة الأولي والأصوات الصحيحة 99,580 والأصوات الباطلة 9,874 صوتًا.

وجاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي: إبراهيم عبد النظير عبد الرحيم 63,221 صوتًا، ويونس يونس أحمد عمر 64,189 صوتًا، ومحمد الباشا عيد أحمد محمود 58,172 صوتًا، وراشد محمد أبو العيون وهمان 46,693 صوتًا، وأحمد إبراهيم صبري أحمد 45,259 صوتًا.

وشملت النتائج أيضا: روبرت سمير يني جرجس 38,802 صوتًا، ومحمود عبدالمنعم زين قرشي 41,227 صوتًا، وسيد محمد عبدالعواض محمود 40,757 صوتًا.

أكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.