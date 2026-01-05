صدمه القطار بالمحطة.. "نزيف وكسر" يهددان حياة شاب في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب شاب عشريني بإصابات خطيرة، الأحد، تنوعت بين اشتباه نزيف في المخ وكسور مضاعفة، إثر تعرضه لحادث اصطدام قطار أثناء تواجده داخل محطة سكك حديد فرشوط، شمالي محافظة قنا، مما استدعى نقله فورًا للمستشفى في محاولة لإنقاذه.

تفاصيل حادث "خور الحليمي"

كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، عقب تلقي إخطار من مركز شرطة فرشوط، أن المصاب يدعى "أحمد. ج. أ"، يبلغ من العمر 27 عامًا، ومقيم بقرية "خور الحليمي" التابعة للمركز.

تبين أنه أثناء تواجده داخل حرم المحطة، صدمه القطار بشكل مباشر، مما أدى إلى إصابته البالغة.

تدخل طبي وإجراءات قانونية

جرى نقل الشاب المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، حيث أفاد التقرير الطبي المبدئي بإصابته باشتباه نزيف بالمخ وكسر في الساق اليسرى.

حُرر محضر بالواقعة لإثبات الحالة، وأخطرت الجهات المختصة لتباشر تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.