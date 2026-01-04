حريق في عقار مكون من 5 طوابق بالقليوبية

اندلع حريق داخل عقار مكوّن من 5 طوابق، أمام محطة الجبل الأصفر بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

ودفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تبيّن نشوب الحريق بالطابق الأخير من العقار، وجرى فرض كردون أمني بمحيط المكان حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتواصل قوات الإطفاء جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق، فيما لم تُسفر الواقعة حتى الآن عن أي إصابات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.