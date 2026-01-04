ضبط شخص يوزع رشاوى انتخابية في الدائرة الرابعة بأسوان
كتب : إيهاب عمران
-
-
-
-
-
أسوان – إيهاب عمران:
تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان، من ضبط شخص بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية كان يعتزم توزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.
وتحرر المحضر اللازم، ويجري عرض المتهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويُذكر أن الانتخابات تجري اليوم داخل 152 لجنة انتخابية موزعة على ثلاث دوائر، حيث تضم:
الدائرة الأولى بمركز أسوان 54 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تبلغ 417,851 ناخبًا وناخبة.
الدائرة الثالثة بنصر النوبة 43 لجنة فرعية بإجمالي طاقة تصويتية 81,745 ناخبًا وناخبة.
الدائرة الرابعة بمركز إدفو 55 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تصل إلى 337,135 ناخبًا وناخبة.