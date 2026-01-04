إعلان

"امتحان فوق سرير العمليات".. لجنة خاصة لطالبة الخدمة الاجتماعية بأسوان

كتب : إيهاب عمران

12:59 م 04/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    رئيس جامعة أسوان يزور طالبة مصابة فى حادث تصادم
  • عرض 3 صورة
    رئيس الجامعة يزور طلبة الخدمة الاجتماعية المصابة فى حادث تصادم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الحالة الصحية للطالبة لقاء هشام، بالفرقة الثالثة بكلية الخدمة الاجتماعية، عقب نقلها إلى مستشفى جامعة أسوان لإجراء عملية جراحية بقسم العظام، إثر تعرضها لحادث تصادم ميكروباص بمنطقة الإسكان المميز منذ عدة أيام.

ووجه رئيس الجامعة بتقديم أوجه الدعم الطبي والأكاديمي والإنساني للطالبة، حيث تقرر أداء الامتحانات المتبقية داخل المستشفى الجامعي من خلال لجنة خاصة، لباقي مواد الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025–2026، مراعاةً لظروفها الصحية وتخفيفًا عنها حتى تمام تعافيها.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت إن جامعة أسوان تضع صحة وسلامة طلابها في مقدمة أولوياتها، وتحرص دائمًا على توفير كل سبل الرعاية الطبية والدعم الأكاديمي للطلاب في مثل هذه الظروف، بما يضمن استمرار مسيرتهم التعليمية ويعكس دور الجامعة الإنساني قبل التعليمي.

وأعرب والد الطالبة لقاء عن خالص الشكر والتقدير لرئيس جامعة أسوان ولكافة قيادات الجامعة والمستشفى الجامعي على هذا الاهتمام الصادق بابنته، وما لمسوه من سرعة في الإجراءات ورعاية إنسانية متميزة، مشيرًا إلى أن الجامعة تمثل بيتًا حقيقيًا لأبنائها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسوان كلية الخدمة الاجتماعية مستشفى جامعة أسوان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية