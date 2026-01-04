"امتحان فوق سرير العمليات".. لجنة خاصة لطالبة الخدمة الاجتماعية بأسوان

بالصور- إقبال كبير من شباب القبائل على لجان الانتخابات في الوادي الجديد

تابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الحالة الصحية للطالبة لقاء هشام، بالفرقة الثالثة بكلية الخدمة الاجتماعية، عقب نقلها إلى مستشفى جامعة أسوان لإجراء عملية جراحية بقسم العظام، إثر تعرضها لحادث تصادم ميكروباص بمنطقة الإسكان المميز منذ عدة أيام.

ووجه رئيس الجامعة بتقديم أوجه الدعم الطبي والأكاديمي والإنساني للطالبة، حيث تقرر أداء الامتحانات المتبقية داخل المستشفى الجامعي من خلال لجنة خاصة، لباقي مواد الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025–2026، مراعاةً لظروفها الصحية وتخفيفًا عنها حتى تمام تعافيها.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت إن جامعة أسوان تضع صحة وسلامة طلابها في مقدمة أولوياتها، وتحرص دائمًا على توفير كل سبل الرعاية الطبية والدعم الأكاديمي للطلاب في مثل هذه الظروف، بما يضمن استمرار مسيرتهم التعليمية ويعكس دور الجامعة الإنساني قبل التعليمي.

وأعرب والد الطالبة لقاء عن خالص الشكر والتقدير لرئيس جامعة أسوان ولكافة قيادات الجامعة والمستشفى الجامعي على هذا الاهتمام الصادق بابنته، وما لمسوه من سرعة في الإجراءات ورعاية إنسانية متميزة، مشيرًا إلى أن الجامعة تمثل بيتًا حقيقيًا لأبنائها.