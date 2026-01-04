إطلاق خط مواصلات لربط مدن شرم الشيخ بطابا ونويبع

أعلنت شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بجنوب سيناء عن تشغيل خطها الجديد والمنتظم الذي يربط بين مدينتي طابا وشرم الشيخ، باستخدام أحدث أسطول سيارات الشركة لضمان أقصى درجات الراحة والأمان للمسافرين.

وينطلق الأتوبيس يوميًا من محطة شرم الشيخ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بينما تبدأ رحلة العودة من محطة طابا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، مرورًا بمحطة نويبع في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لتوفير ربط حيوي ومباشر بين المقاصد السياحية الرئيسية على خليج العقبة.

وقد حددت الشركة قائمة أسعار تنافسية للرحلات، حيث بلغت تذكرة "طابا/نويبع" 85 جنيهًا، و"طابا/دهب" 125 جنيهًا، و"طابا/شرم الشيخ" 235 جنيهًا، بينما سجلت تذكرة الرحلة من نويبع إلى دهب 100 جنيه، وإلى شرم الشيخ 185 جنيهًا.

وأكدت الشركة التزامها بتقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات المواطنين والسائحين على حد سواء طوال أيام الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، طالب أهالي مدينة طور سيناء شركة شرق الدلتا للنقل بإنشاء خطوط للنقل من طور سيناء إلى العريش، لربط المحافظتين شمالًا وجنوبًا، خاصة أن كثيرًا من طلاب جنوب سيناء بجامعة العريش يتحملون مشقة السفر والتنقل عبر أكثر من وسيلة مرورًا بمحافظتي السويس والإسماعيلية.

وقال محمد سليمان، من سكان طور سيناء، إن جميع أهالي المدينة الذين لديهم أبناء في جامعة العريش يطالبون بخطوط مباشرة من طور سيناء إلى العريش، لتخفيف معاناة السفر، فضلًا عن تعزيز الربط بين المحافظتين.