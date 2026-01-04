إعلان

بالصور- انتظام التصويت في لجان انتخابات إعادة مجلس النواب بأسوان

كتب : إيهاب عمران

10:35 ص 04/01/2026

التصويت داخل لجنة انتخابية بأسوان

فتحت في التاسعة من صباح اليوم الأحد لجان الانتخابات بمحافظة أسوان أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

وانتظم التصويت داخل جميع اللجان في ثلاث دوائر انتخابية، يتنافس فيها ستة مرشحين على ثلاثة مقاعد من أصل خمسة مقاعد مخصصة لمحافظة أسوان بنظام الفردي، بينما حسم المرشحان علي أبازيد وأحمد القهموري نتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى؛ حيث فاز أبازيد بمقعد الدائرة الأولى، وفاز القهموري بالمقعد المخصص للدائرة الثانية.

وتراوح الإقبال خلال اليوم الأول ما بين الضعيف والمتوسط في عدد من اللجان، بينما ظهر إقبال كثيف في لجان أخرى، خاصة في القرى التي تضم مرشحين، مثل أبو الريش، والمنصورية، والبصيلية، والكلح.

ويُذكر أن الانتخابات تُجرى داخل 152 لجنة فرعية، حيث تضم الدائرة الأولى بمركز أسوان 54 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تبلغ 417,851 ناخبًا، بينما تضم الدائرة الثالثة بمركز نصر النوبة 43 لجنة فرعية بإجمالي طاقة تصويتية 81,745 ناخبًا، وتشمل الدائرة الرابعة بمركز إدفو 55 لجنة فرعية بإجمالي طاقة تصويتية تبلغ 337,135 ناخبًا وناخبة.

لجنة مدرسة ابو الريش

انتخابات إعادة مجلس النواب أسوان دوائر انتخابية

