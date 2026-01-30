جولة موسعة لمحافظ أسيوط بالمستشفيات لمتابعة خدمات علاج الحروق (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى هشام أبو النصر محافظ أسيوط جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وأقسام علاج الحروق بمدينة أسيوط.

جاء ذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز المنظومة الصحية، ورفع كفاءة البنية الطبية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستكمالًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

ورافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات الصحية والتنفيذية، من بينهم محمد جمال وكيل وزارة الصحة، وأحمد عثمان مدير عام فرع التأمين الصحي بوسط الصعيد، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد سيد وكيل مديرية الصحة لشؤون الطب الوقائي.

وتفقد محافظ أسيوط جاهزية أقسام الحروق بمختلف المنشآت الصحية، واطلع على احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية، وبحث سبل دعمها فنيًا وبشريًا، بما يضمن تقديم خدمات علاجية متكاملة وآمنة لمرضى الحروق.

وبدأت الجولة بتفقد أقسام الحروق بعدد من المستشفيات العامة، من بينها مستشفى أسيوط العام (الشاملة) ومستشفى الإيمان العام، حيث تابع مستوى التجهيزات الطبية وجودة الخدمات المقدمة، ودور تلك المستشفيات في خدمة أهالي المحافظة بالتكامل مع مستشفى المبرة والمستشفيات الجامعية.

كما أجرى المحافظ حوارات مباشرة مع بعض المرضى للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة.

وزار المحافظ مستشفى العطيفي بمنطقة المعلمين، أحد المراكز التخصصية لعلاج الحروق، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول الخدمات التي يقدمها المركز لمرضى الحروق بمحافظات الصعيد، سواء بأسعار مخفضة أو مجانًا لغير القادرين، واطلع على مكونات المركز، التي تشمل غرف العمليات والعلاج، وبرامج التأهيل النفسي والاجتماعي، والمعامل المتخصصة، والعيادات الخارجية.

وفي إطار الاهتمام بملف التأهيل، تفقد المحافظ المركز الشامل للتأهيل (بنين) بمركز الفتح، حيث تابع سير العمل داخل الأقسام وورش التدريب، واطمأن على جودة التدريب والمنتجات. ووجه بدعم ورش المركز والمشاركة بمنتجاتها في المعارض المختلفة، تعزيزًا للموارد ودعمًا لجهود تمكين ذوي الهمم اقتصاديًا.

كما شملت الجولة زيارة مدرسة التربية الفكرية بحي شرق، حيث تابع تجهيز أماكن الاستضافة بعد تزويدها بـ100 سرير جديد، وتفقد المطعم والمغسلة وغرف التخاطب والتكامل الحسي والمكتبة وورش الخياطة والنجارة والتربية الفنية، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية وتأهيلية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي، حيث اطلع على مستوى الخدمات الطبية، خاصة بوحدة مناظير الجهاز الهضمي، وناقش اختيار موقع داخل المستشفى لتخصيصه لعلاج حالات الحروق، من خلال إعادة توزيع بعض الأقسام ونقلها إلى المبنى الجديد عقب الانتهاء من تجهيزه.

وفي ختام الجولة، أعلن محافظ أسيوط إطلاق خطة متكاملة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير أقسام الحروق بالمحافظة، تشمل تدريب الكوادر الطبية، وتوفير المستلزمات والدعم اللوجستي، وتجهيز المستشفيات لإجراء الجراحات التجميلية وبرامج التأهيل والعلاج الطبيعي، إلى جانب إعداد بروتوكول تعاون شامل لدعم وتطوير الخدمات الطبية المتخصصة بأسيوط.