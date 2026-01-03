مدير أمن أسيوط يتابع خطط تأمين لجان إعادة انتخابات النواب - صور

أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، اليوم السبت، عدداً من اللجان الانتخابية بمركز منفلوط ومدينة أسيوط، لمتابعة جاهزية القوات والخدمات الأمنية بمحيط اللجان في الدائرتين الأولى والثانية، حيث تُجرى جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية بعد إلغائها في وقت سابق.

وتأتي الجولة بالتزامن مع انطلاق التصويت في إعادة الانتخابات، المقرر استمرارها على مدار يومي السبت والأحد، داخل ثلاث لجان عامة تشمل الدائرة الأولى التي تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، والدائرة الثانية التي تضم مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، إضافة إلى الدائرة الرابعة التي تضم مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج، وفق الجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشملت الجولة تفقد التمركزات الأمنية أمام المدارس والمقار الانتخابية، ومتابعة انتشار الدوريات الثابتة والمتحركة في الشوارع والميادين المؤدية إلى اللجان، إلى جانب مراجعة جاهزية عناصر الحماية المدنية وإدارات المرور والمرافق للتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأكد مدير الأمن خلال جولته ضرورة تسهيل حركة المرور ومنع التكدسات أمام اللجان، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة المواطنين، مشددًا على الالتزام الكامل بخطط التأمين حتى انتهاء العملية الانتخابية.

يُذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط جهزت 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية لاستقبال أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 18 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي. وقد بدأت جميع المقار الانتخابية العمل في أجواء مستقرة تحت إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من مديرية الأمن.