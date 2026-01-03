إعلان

جامعة سوهاج تعتمد ترقيات 1700 موظف من الجهاز الإداري والطبي

كتب : عمار عبدالواحد

02:19 م 03/01/2026

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

اعتمد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، ترقية 1700 من أعضاء الجهازين الإداري والطبي بقطاع التعليم بالجامعة والمستشفيات الجامعية، تقديرًا للجهود المتواصلة التي يبذلها العاملون، في إطار دعم الكوادر البشرية وتحفيز العاملين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأوضح "النعماني" أن الجامعة تحرص على تحقيق العدالة الوظيفية والاستقرار المهني، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات التعليمية والطبية المقدمة، مؤكدًا استمرار الجامعة في تنفيذ خطط التطوير الشاملة، ودعم الكفاءات في مختلف القطاعات لتحقيق أهداف التنمية والتطوير خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أمير القاضي، مدير إدارة الموارد البشرية بالجامعة، أنه تم ترقية 900 موظف من قطاع المستشفيات الجامعية، و800 موظف من العاملين بقطاع التعليم والكليات، موضحًا أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أولوية قصوى للجامعة، استمرارا لخطط التطوير وتحقيق أعلى معدلات الجودة.

حسان النعماني جامعة سوهاج المستشفيات الجامعية

