المنيا تنتخب.. إقبال كثيف على لجان ملوي في جولة الإعادة للنواب (صور)

المنيا - جمال محمد:

شهدت لجان الدائرة الخامسة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا إقبالًا ملحوظًا من الناخبين خلال جولة الإعادة في خمس دوائر انتخابية.

تصدرت لجان قرى المعصرة وقلندول ودير أبو حنس المشهد، خاصة أنها قرى مسقط رأس عدد من المرشحين، بينهم نواب من الدورة السابقة، وسط انتشار أمني مكثف لتسهيل دخول وخروج المواطنين.

كما كانت السيدات وكبار السن في مقدمة الحضور أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم، في مشهد متكرر طوال مراحل العملية الانتخابية.

ويُذكر أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الدوائر الخمس بمحافظة المنيا يبلغ 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين، موزعين على 377 مقرًا انتخابيًا، بإجمالي 489 لجنة فرعية، وتُدار العملية الانتخابية تحت إشراف السادة القضاة، بالتعاون مع عناصر الشرطة لتأمين اللجان وضمان سلامة الناخبين.