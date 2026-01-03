إعلان

المنيا تنتخب.. إقبال كثيف على لجان ملوي في جولة الإعادة للنواب (صور)

كتب : جمال محمد

02:03 م 03/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    لجان ملوى ٥
  • عرض 7 صورة
    لجان ملوي ٢
  • عرض 7 صورة
    لجان ملوي ١
  • عرض 7 صورة
    لجان ملوي ٤
  • عرض 7 صورة
    لجان ملوي ٦
  • عرض 7 صورة
    لجان ملوي بالمنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

شهدت لجان الدائرة الخامسة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا إقبالًا ملحوظًا من الناخبين خلال جولة الإعادة في خمس دوائر انتخابية.

تصدرت لجان قرى المعصرة وقلندول ودير أبو حنس المشهد، خاصة أنها قرى مسقط رأس عدد من المرشحين، بينهم نواب من الدورة السابقة، وسط انتشار أمني مكثف لتسهيل دخول وخروج المواطنين.

كما كانت السيدات وكبار السن في مقدمة الحضور أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم، في مشهد متكرر طوال مراحل العملية الانتخابية.

ويُذكر أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الدوائر الخمس بمحافظة المنيا يبلغ 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين، موزعين على 377 مقرًا انتخابيًا، بإجمالي 489 لجنة فرعية، وتُدار العملية الانتخابية تحت إشراف السادة القضاة، بالتعاون مع عناصر الشرطة لتأمين اللجان وضمان سلامة الناخبين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لجان الدائرة الخامسة بمركز ملوي محافظة المنيا لجان ملوي في جولة الإعادة للنواب انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

(تغطية خاصة).. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا.. أصداء عالمية وتطورات حية