بالصور- انتظام التصويت داخل 152 لجنة فرعية في جولة الإعادة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

بدأت، في التاسعة صباح اليوم السبت، جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية بأسوان، وانتظم التصويت داخل 152 لجنة فرعية، في 3 دوائر انتخابية، يتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد من أصل 5 مقاعد مخصصة لمحافظة أسوان بالنظام الفردي.

وكان المرشحان أبا زيد وأحمد القهوري قد حسم كل منهما نتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى، حيث فاز أبازيد بمقعد في الدائرة الأولى، وفاز القهوري بالمقعد المخصص للدائرة الثانية.

وتراوح الإقبال بين المتوسط وتحت المتوسط في العديد من اللجان، بينما سجلت لجان أخرى إقبالًا فوق المتوسط، خاصة في القرى التي يوجد بها مرشحون، مثل أبو الريش والمنصورية وقرى مركز إدفو.

يُذكر أن الانتخابات تتم داخل 152 لجنة فرعية، حيث تشمل الدائرة الأولى بمركز أسوان 54 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تبلغ 417,851 ناخبًا، فيما تشمل الدائرة الثالثة بنصر النوبة 43 لجنة فرعية بإجمالي طاقة تصويتية 81,745 ناخبًا، بينما تشمل الدائرة الرابعة بمركز إدفو 55 لجنة فرعية بإجمالي طاقة تصويتية 337,135 ناخبًا وناخبة.