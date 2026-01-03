إعلان

اندلاع حريق بمحل ملابس بجوار مترو شبرا الخيمة في القليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:50 ص 03/01/2026

حريق - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع، صباح اليوم السبت، حريق داخل محل ملابس بأول شارع ناصر، بجوار محطة مترو شبرا الخيمة، أسفل عقار سكني مكوّن من خمسة طوابق، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكان اللواء مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب الحريق بالمحل المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، كما جرى الدفع بسيارات إسعاف تحسبًا لوجود مصابين.

وفرضت قوات الإطفاء كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، وتم فصل التيار الكهربائي عن العقار، قبل أن تنجح في محاصرة النيران والسيطرة عليها في وقت قياسي، ومنع امتدادها إلى الأدوار العليا أو المحال والعقارات المجاورة، ما حال دون وقوع خسائر أكبر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق محطة مترو شبرا الخيمة قوات الحماية المدنية محافظة القليوبية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان