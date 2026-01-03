اندلاع حريق بمحل ملابس بجوار مترو شبرا الخيمة في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع، صباح اليوم السبت، حريق داخل محل ملابس بأول شارع ناصر، بجوار محطة مترو شبرا الخيمة، أسفل عقار سكني مكوّن من خمسة طوابق، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكان اللواء مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب الحريق بالمحل المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، كما جرى الدفع بسيارات إسعاف تحسبًا لوجود مصابين.

وفرضت قوات الإطفاء كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، وتم فصل التيار الكهربائي عن العقار، قبل أن تنجح في محاصرة النيران والسيطرة عليها في وقت قياسي، ومنع امتدادها إلى الأدوار العليا أو المحال والعقارات المجاورة، ما حال دون وقوع خسائر أكبر.