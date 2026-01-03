انطلاق جولة الإعادة لانتخابات النواب في 4 لجان بالبحيرة (فيديو وصور)

البحيرة - أحمد نصرة:

انطلقت، اليوم السبت، جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في أربع دوائر أعلن عن إلغائها من قبل المحكمة الإدارية العليا في وقت سابق.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في موعدها المحدد، دون أي معوقات، إيذانًا ببدء عملية التصويت واستقبال الناخبين.

وتُجرى الانتخابات في أربع دوائر انتخابية، تشمل: الدائرة الرابعة (رشيد – المحمودية – الرحمانية)، الدائرة الخامسة (حوش عيسى)، الدائرة السادسة (الدلنجات)، والدائرة التاسعة (كوم حمادة – بدر).

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 271 مركزًا بإجمالي 300 لجنة، ويبلغ عدد الناخبين مليونًا و515 ألفًا و410 ناخبًا وناخبة.

كما أكدت المحافظ جاهزية جميع المقار من حيث الإضاءة والمظلات والمقاعد ودورات المياه والمولدات الاحتياطية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة العامة لتوفير أقصى درجات الراحة للناخبين.

وأشارت إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية، مع متابعة غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغات.