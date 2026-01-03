كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن وجود خطة متكاملة لتدعيم الشبكة الكهربائية بمنطقة هضبة الأهرام، من خلال إضافة أكثر من 90 محولًا كهربائيًّا جديدًا على مراحل، لخدمة نحو 172 كشكًا كهربائيًّا، لاستيعاب الزيادات الكبيرة في الأحمال خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن أكشاك هضبة الأهرام كانت تعتمد في الأساس على محولات بقدرة 500 ك.ف.أ فقط لكل كشك، وهو ما لم يعد مناسبًا مع الارتفاع غير المسبوق في الاستهلاك، لافتًا إلى أن شركة الكهرباء قامت على مدار السنوات الماضية برفع كفاءة الشبكة، من خلال تغيير أكثر من 90% من قدرات تلك المحولات إلى محولات بقدرات 1000 و1500 ك.ف.أ، لمواجهة الأحمال الرهيبة والمتزايدة الناتجة عن مخالفات البناء وتحويل العديد من الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية.

وأشار المصدر إلى أن الوضع الحالي أصبح في حاجة ماسة إلى إضافة محولات جديدة بالكامل، وفقًا لخطة شركة الكهرباء وإدارة التصميمات؛ للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية ومنع تعرض المحولات القائمة للأحمال الزائدة التي قد تؤدي إلى احتراقها وحدوث انقطاعات بالتيار.

وأضاف المصدر أن الفترة الماضية شهدت عقد أكثر من اجتماع تنسيقي، بحضور ممثلين عن شركة الكهرباء والجمعية والتعاونيات وحي الهرم وقيادات محافظة الجيزة، وبرئاسة المحافظ شخصيًّا، بهدف وضع حلول جذرية للمعوقات التي تواجه مرافق الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي، والعمل على تطوير البنية التحتية للمرافق داخل المدينة، من خلال التعاون بين الحي والجمعية وشركات المرافق المختلفة.

وأكد المصدر أنه حتى الآن لم يتم تحقيق التعاون الجاد المطلوب لتنفيذ تلك الخطة على أرض الواقع، مشددًا على أهمية دور ملاك العقارات وسكان هضبة الأهرام في مساعدة شركة الكهرباء؛ خصوصًا في ما يتعلق بالموافقة على أماكن الأكشاك المقترحة وفقًا لدراسات الأحمال، لتجنب تعرض المنطقة إلى أزمات كهربائية أو عدم القدرة على توصيل التيار للعقارات الجديدة.

ونوه المصدر بأن شركة الكهرباء طالبت الجمعية بسرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة الأرض المخصصة للشركة، للبدء في إنشاء مبنى الإدارة العامة لشبكات وإيرادات حدائق الأهرام؛ بما يسهم في سرعة التعامل مع الأعطال، وتقديم خدمات متكاملة للمشتركين، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال وجود مقر إداري متكامل يخدم المدينة.

