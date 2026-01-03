إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق أبوتشت شمال قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أُصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 5 بدائرة مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كافتيريا جمال بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة 6 أشخاص جراء الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التي تولت نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت العام، حيث جرى وضعهم تحت الملاحظة الطبية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما أُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.