إجراء أول عملية قسطرة لانسداد بالشريان التاجي تحت مظلة التأمين الشامل بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

02:30 م 29/01/2026

الفريق الطبي

جنوب سيناء – رضا السيد:

نجح الفريق الطبي بقسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى رأس سدر بجنوب سيناء، إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بفرع جنوب سيناء، في إجراء أول عملية قسطرة لانسداد تام بالشريان التاجي (CTO)، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور محمد زيدان، مدير المستشفى، إن المريض حضر إلى المستشفى وهو يعاني من انغلاق تام مزمن ومتكلس بالشريان التاجي الرئيسي، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين أنه يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.

وأوضح مدير المستشفى، في تصريح اليوم، أنه جرى حجز المريض بعناية القلب، وتجهيزه للدخول لإجراء قسطرة قلبية باستخدام أحدث التقنيات الطبية الحديثة، وقساطر مخصصة لهذا النوع من الانسداد.

وأشار إلى أن الفريق الطبي قام بفتح الشريان التاجي الرئيسي، وتركيب ثلاث دعامات دوائية، ما ساهم في عودة سريان الدم بشكل طبيعي في الشريان التاجي.

وأكد أن المريض خرج إلى عناية القلب للمتابعة واستكمال العلاج، وسيجري استخلاص إجراءات خروجه من المستشفى عقب تحسن حالته، مع التوصية بالعلاج الدوائي والمتابعة بالعيادات الخارجية.

مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء عملية قسطرة لانسداد بالشريان التاجي التأمين الشامل بجنوب سيناء

