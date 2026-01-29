إعلان

القبض على مصوري فيديو المحامي أشرف نبيل والطائرة الخاصة

كتب : محمد الصاوي

04:39 م 29/01/2026

ملك الذهب

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، القبض على مصورين لتصويرهما فيديو المحامي أشرف نبيل خلال استقلاله طائرة خاصة بمطار القاهرة.

وأكد مصدر أمني، أن القبض على المصورين جاء لإخلالهما بنظام المطار والتصوير داخل المطار بدون تصريح وإذن مسبق.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصوري الفيديو.

وأثار ظهور المحامي أشرف نبيل في مقطع مصور أثناء توجهه على متن طائرة خاصة بسيجاره الخاص إلى محافظة أسوان موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة

مصوري فيديو المحامي أشرف نبيل المحامي أشرف نبيل طائرة خاصة مطار القاهرة

