للعاملين بالوزارة.. كيفية الحصول على قرض بدون فوائد من الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر الإدارة العامة للبر والمبادرات الاجتماعية، تخصيص مبلغ ٣٠ مليون جنيه قروضًا حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، لجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، في إطار دعم البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية.

ويوضح "مصراوي" كيفية الحصول على قرض حسن من وزارة الأوقاف، والأوراق المطلوبة، والفئات المستحقة، للعاملين بالأوقاف أو الجهاز الإداري للدولة على النحو التالي:

- الحصول على استمارة القرض من إدارة الشئون المالية أو طبعها من الموقع الإلكتروني للوزارة.

- إعداد المستندات المطلوبة على النحو التالي:

- بيان مفردات المرتب الخاص بالعامل معتمدًا بخاتم شعار الجمهورية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- مستند مؤيد لسبب طلب القرض، مثل: تقرير طبي "في حالة المرض".

- وثيقة زواج حديثة "في حالة الزواج"، على أن يكون الزواج قد تم خلال العامين الماضيين.

- بعد ذلك تقوم بتسليم الاستمارة مع المستندات المطلوبة إلى الإدارة العامة لشئون البر بوزارة الأوقاف.

يأتي ذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالإسهام في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم وزارة الأوقاف لمواردها الذاتية ودورها في خدمة المجتمع، علمًا بأن القرض يسدد بدون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير، ويتم استيفاء القرض وفق نظام منضبط يتم تدويره.