بعد تجدد الاشتباكات.. الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي

وكالات

علّقت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية جميع رحلاتها إلى إقليم تيجراي شمال إثيوبيا اليوم الخميس، في ظل تصاعد الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي وقوات حزب جبهة تحرير شعب تيجراي.

يأتي هذا الإجراء كخطوة احترازية بعد عودة التوترات العسكرية إلى المنطقة، التي ما زالت تتعافى من الصراع الدموي الذي استمر بين عامي 2020 و2022.

ويتزامن تصعيد العنف مع استمرار الخلافات العميقة حول الأراضي المتنازع عليها في غرب تيجراي، بالإضافة إلى التأخير في عملية نزع السلاح عن مقاتلي تيجراي، رغم اتفاق السلام الموقع في نوفمبر 2022. وتشير مصادر دبلوماسية وحكومية إلى أن الاشتباكات الأخيرة اندلعت في الجزء الغربي من الإقليم، وهو ما أثار مخاوف جدية بشأن احتمال عودة القتال الواسع.

وأكد مسؤول في شركة الخطوط الجوية الإثيوبية لرويترز أنه تم تعليق جميع الرحلات إلى تيجراي اعتبارًا من اليوم، مشيرًا إلى أن القرار جاء نتيجة الظروف الأمنية المتدهورة، دون توضيح موعد استئناف الرحلات.

ويذكر أن الحرب السابقة في تيجراي أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص وشردت ملايين، وفق تقديرات الأمم المتحدة، ما يجعل أي تصعيد جديد مصدر قلق بالغ على المدنيين والبنية التحتية في الإقليم، بما في ذلك المطارات ووسائل النقل الحيوية.

وفي الوقت الحالي، تحاول السلطات والفصائل المحلية تهدئة الوضع، لكن استمرار الاشتباكات يظهر هشاشة الاتفاقات السابقة ويطرح علامات استفهام حول قدرة الأطراف على التوصل إلى حلول دائمة للنزاعات العالقة.