قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب في إبرام صفقة، لكنه شدد على أنه لا يريد إبرامها لأن الشروط المطروحة ليست جيدة بما فيه الكفاية، وجاء ذلك وفقًا لما نقلته سكاي نيوز.

وأضاف ترامب أن الضربات الأميركية على جزيرة خارك دمرت معظمها دون المساس بخطوط الطاقة، مؤكدًا إمكانية توجيه ضربات إضافية إذا لزم الأمر.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن واشنطن تعمل مع دول عدة لتأمين مضيق هرمز وسط ارتفاع أسعار النفط، مؤكدًا استعداد بعض الدول للمشاركة في حماية هذا الممر البحري الحيوي.