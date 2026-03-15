الرئيس الأمريكي: إيران تريد إبرام صفقة لكن الشروط الحالية غير كافية

كتب : مصراوي

05:15 ص 15/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب في إبرام صفقة، لكنه شدد على أنه لا يريد إبرامها لأن الشروط المطروحة ليست جيدة بما فيه الكفاية، وجاء ذلك وفقًا لما نقلته سكاي نيوز.

وأضاف ترامب أن الضربات الأميركية على جزيرة خارك دمرت معظمها دون المساس بخطوط الطاقة، مؤكدًا إمكانية توجيه ضربات إضافية إذا لزم الأمر.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن واشنطن تعمل مع دول عدة لتأمين مضيق هرمز وسط ارتفاع أسعار النفط، مؤكدًا استعداد بعض الدول للمشاركة في حماية هذا الممر البحري الحيوي.

