أكلوا فطير مشلتت.. إصابة أم و3 من أبنائها بتسمم في سوهاج

أصيبت أم و3 أبنائها بتسمم إثر تناولهم فطير بمنزل الأسرة، بمدينة ناصر دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "رحاب. ط" 30 عامًا ربة منزل وأبنائها كل من "آدم. ه" 9 أعوام، "مودة. ه" 8 أعوام، "حور. ه" 6 أعوام، ويقيمون مدينة ناصر، مصابين بقئ وآلام بالبطن، ادعاء تناول طعام فاسد.

بسؤال المصابين أفادوا بتناولهم فطير مشلتت بالمنزل، ونفوا الشبهة الجنائية في الواقعة، تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.