إعلان

أكلوا فطير مشلتت.. إصابة أم و3 من أبنائها بتسمم في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

10:38 ص 28/01/2026

تسمم غذائي - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيبت أم و3 أبنائها بتسمم إثر تناولهم فطير بمنزل الأسرة، بمدينة ناصر دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "رحاب. ط" 30 عامًا ربة منزل وأبنائها كل من "آدم. ه" 9 أعوام، "مودة. ه" 8 أعوام، "حور. ه" 6 أعوام، ويقيمون مدينة ناصر، مصابين بقئ وآلام بالبطن، ادعاء تناول طعام فاسد.

بسؤال المصابين أفادوا بتناولهم فطير مشلتت بالمنزل، ونفوا الشبهة الجنائية في الواقعة، تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسمم غذائي سوهاج فطير مشلتت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجم الدوري الإنجليزي يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فريقه بدوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

نجم الدوري الإنجليزي يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فريقه بدوري الأبطال
سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أمريكا تحذر: مستعدون للقيام بعمل عسكري جديد ضد فنزويلا
شئون عربية و دولية

أمريكا تحذر: مستعدون للقيام بعمل عسكري جديد ضد فنزويلا
القيلولة الذهبية.. كيف تنعش دماغك في 20 دقيقة؟
نصائح طبية

القيلولة الذهبية.. كيف تنعش دماغك في 20 دقيقة؟
"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم
أخبار المحافظات

"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة قياسية جديدة ببداية التعاملات
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون