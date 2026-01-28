افتتح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فرعًا جديدًا للفتوى والمصالحات الأسرية التابع للأزهر الشريف داخل مجمع المصالح الحكومية بحي شرق مدينة أسيوط، في خطوة تعكس حرص المحافظة على دعم الاستقرار الأسري وترسيخ قيم الحوار والتسامح، وتقديم خدمات دينية ومجتمعية متكاملة للمواطنين.

جاء الافتتاح برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع.

وشهدت الفعالية حضور المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور مرتجى عبد الرؤوف، مدير منطقة الدعوة والإعلام والإرشاد الديني بأسيوط، والشيخ إبراهيم جمعة، مدير إدارة التوجيه، والدكتور خلف عمار، عضو اللجنة العليا للمصالحات، إلى جانب عدد من وعاظ الأزهر الشريف، ومصطفى محمد إبراهيم، رئيس مركز أسيوط، ولفيف من القيادات التنفيذية والدعوية.

وأكد المحافظ أن افتتاح الفرع الجديد يمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات المجتمعية بالمحافظة، إذ يوفر خدمات الفتوى الشرعية والإرشاد الأسري، إلى جانب برامج متخصصة لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، يقدمها نخبة من العلماء والمتخصصين المؤهلين.

وأشار إلى أن هذه الخدمات تسعى لتقديم حلول متوازنة تراعي الجوانب الدينية والاجتماعية والنفسية، وتعزز مهارات التواصل بين أفراد الأسرة، وترسخ الأسس السليمة لبناء حياة زوجية مستقرة.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن الفرع يهدف أيضًا إلى نشر الوعي بمقومات الاستقرار الأسري وفهم شريك الحياة، ودعم ثقافة الحوار الإيجابي، وطرح أساليب رشيدة للتعامل مع التحديات والمشكلات الأسرية، إضافة إلى وضع قواعد صحيحة لتربية الأبناء، وتوضيح حقوقهم وواجبات الوالدين، بما يسهم في الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.

وأشار المحافظ إلى أن اختيار مجمع المصالح الحكومية لاستضافة الفرع يأتي ضمن جهود المحافظة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات في موقع واحد وبأسلوب حضاري ومنظم، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز دور المؤسسات الدينية في معالجة القضايا الأسرية والاجتماعية، وتقديم الفتوى الوسطية المستنيرة التي تسهم في الحد من النزاعات ودعم تماسك المجتمع.

وأضاف أن المحافظة تعمل على التوسع في إنشاء مقار لجان الفتوى والمصالحات الأسرية بمختلف المراكز والأحياء بالتنسيق مع الأزهر الشريف، على أن تضم كل لجنة وحدة متخصصة في التحكيم ولمّ الشمل، دعمًا للأسرة المصرية، ورفعًا لمستوى الوعي لدى الشباب والمقبلين على الزواج، بما يعزز مناخ الاستقرار المجتمعي داخل أسيوط.