إعلان

ألقى عليها مادة مجهولة.. نائبة أمريكية تنجو من هجوم خلال اجتماع في مينيابوليس

كتب : مصراوي

05:50 ص 28/01/2026

النائبة المسلمة إلهان عمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قالت النائبة الأمريكية إلهان عمر، ممثلة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، إنها في حالة جيدة بعد تعرضها لهجوم من رجل ألقى عليها مادة مجهولة خلال اجتماع جماهيري.

ووقع الهجوم، بعد لحظات من مطالبة عمر، وهي من أصول صومالية، وزيرة الأمن الداخلي الامريكية كريستي نويم بالاستقالة وإلغاء إدارة الهجرة والجمارك (ICE).

ووقعت الحادثة بعد تصفيق الحضور لكلمتها، حيث اقترب المهاجم من المنصة صارخا ورمى شيئا بالقرب منها، قبل أن يخرجه حراسها ويعتقل فورا بتهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة ويودع سجن مقاطعة هينيبين، وفقا لتقرير الشرطة.

وأكدت عمر، أنها "نجت من الحرب، وسأنجو من الترهيب"، مضيفة: "مينيسوتا قوية وستظل صامدة"، وطالبت الحضور بالهدوء لمواصلة الحوار دون إفساد المناسبة.

وتعد عمر أول أمريكية من أصل صومالي في الكونجرس، وتعرضت لانتقادات حادة من الرئيس دونالد ترامب الذي وصف الصوماليين في مينيسوتا بـ"الحثالة" ودعاهم للعودة إلى ديارهم، وسط توترات متصاعدة حول سياسات الهجرة في الولاية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائبة الأمريكية إلهان عمر نائبة أمريكية مينيابوليس إلهان عمر ولاية مينيسوتا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خلال المعاملات الفورية.. الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 5230.52 دولار
اقتصاد

خلال المعاملات الفورية.. الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 5230.52 دولار
مجلس الأمن الدولي ينهي مهمة الأمم المتحدة في مدينة الحديدة اليمنية
شئون عربية و دولية

مجلس الأمن الدولي ينهي مهمة الأمم المتحدة في مدينة الحديدة اليمنية
بعد الأتربة.. الأرصاد تكشف موعد التحسن على القاهرة الكبرى
أخبار مصر

بعد الأتربة.. الأرصاد تكشف موعد التحسن على القاهرة الكبرى
"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم
أخبار المحافظات

"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم
القيلولة الذهبية.. كيف تنعش دماغك في 20 دقيقة؟
نصائح طبية

القيلولة الذهبية.. كيف تنعش دماغك في 20 دقيقة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون