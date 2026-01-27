الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصدر مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات مهمة، تتعلق بمنح دراسية وأجهزة طبية وترقية أعضاء مجلس التدريس.

وتضمنت القرارات موافقة المجلس على اعتماد مدونة المعايير الأخلاقية والسلوكية للطلاب، والتي تهدف إلى تعزيز قيم الانضباط والاحترام والمسؤولية داخل الحرم الجامعي، وتوجيه الطلاب نحو السلوكيات الإيجابية التي تساهم في خلق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

منصة طلاب جامعة الإسكندرية

ووافق المجلس على إطلاق منصة طلاب جامعة الإسكندرية كمنصة شاملة تقدم الخدمات الطلابية، حيث تبدأ المرحلة الأولى من المنصة بتقديم وإتاحة الكتاب الإلكتروني والمحتوى الرقمي التفاعلي، بهدف تعزيز تجربة التعلم ودعم الطلاب في الوصول إلى المواد التعليمية بشكل أكثر سهولة وفاعلية.

وقرر المجلس على إنشاء وتشكيل مكتب نزاهة الأبحاث العلمية بالجامعة، بما يواكب التوجهات الوطنية والدولية فى حوكمة البحث العلمى وضمان جودته كخطوة مؤسسية مهمة لتعزيز منظومة البحث العلمى بالجامعة.

200 منحة دراسية

كما وافق المجلس على تشكيل مجلس منح دول حوض النيل وأفريقيا بجامعة الإسكندرية، لدراسة المنح المقدمة من جامعة الإسكندرية للطلاب الأفارقة، وأيضاً متابعة المنح الحالية المقدمة لطلاب القارة الأفريقية ودول حوض النيل.

ووافق المجلس على تخصيص 200 منحة للطلاب والباحثين الجدد المتقدمين لدراسة دبلومات الدراسات العليا بكلية التربية بالفصل الدراسي الأول (الربيع ٢٠٢٦) للعام الجامعى 2025/2026 بجميع مراحلها بتخفيض 50% من قيمة الساعة المعتمدة.

أجهزة طبية بـ 21 مليون جنيه

وقبل المجلس تبرع من إحدى الشركات بجهاز منظار للأورام النسائية لمستشفى الشاطبى الجامعة قيمته 4 ملايين و800 ألف جنيه، وإنشاء نادي روتاري وحدة فصل مكونات الدم بمستشفى المواساة الجامعى بقيمة 1.5 مليون جنيه، فضلاً عن الإهداء المقدم من وزارة الصحة والسكان، لمعهد البحوث الطبية، عبارة عن جهاز أشعة الثدي بقيمة 15.5 مليون جنيه.

ترقية 35 عضو هيئة تدريس

ووافق مجلس جامعة الإسكندرية على ترقية 35 عضو هيئة تدريس، 17 إلى وظيفة أستاذ، و18 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 10 مدرس، بالإضافة إلى منح 119 درجة دكتوراه، و146 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.