الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، الستار على واحدة من أعنف الجرائم الأسرية التي شغلت الرأي العام، بإصدار حكم بالإعدام شنقًا لعاطل قتل زوجته طعنًا داخل شقتها في منطقة كرموز، أمام أعين طفلتيه ووالدتها، بسبب خلافات متراكمة حول النفقة.

بداية القصة

وفق أوراق القضية رقم 9482 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، كانت المجني عليها "ر.ال.ع" متزوجة من المتهم "م.ر.ع"، وأنجبت منه طفلتين، إلا أن الخلافات الزوجية تصاعدت بعد أن توقف الزوج عن الإنفاق على أسرته وترك المنزل لمدة عامين، ما دفع الزوجة للعمل لتوفير احتياجات طفلتيها، وأقامت دعوى قضائية للمطالبة بالنفقة.

تهديدات متكررة ونهاية مأساوية

كشفت التحقيقات أن المتهم هدد زوجته مرارًا عبر الهاتف لإجبارها على التنازل عن حقوقها، ويوم الواقعة اقتحم شقتها ليلًا بعد كسر الباب، واعتدى عليها بسكين طعنًا حتى سقطت أرضًا، ثم استل سكينًا آخر من المطبخ واستكمل الاعتداء حتى تأكد من وفاتها، في مشهد مأساوي وقع أمام طفلتيه ووالدة الضحية.

وأثارت الواقعة حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي، الذين شيّعوا جثمان الضحية من مسجد العمري بمنطقة كرموز، وسط مطالب بالقصاص العادل من الجاني.

التحقيقات والمحاكمة

عقب ارتكاب الجريمة، ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وبحوزته أداة الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، التي نظرت القضية على مدار عدة جلسات، استمعت خلالها إلى أقوال الشهود واطلعت على تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث.

قرار المحكمة

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ وعضوية المستشارين طارق الصيرفي، شريف جبر، وعمر سليم، وسكرتارية أحمد يوسف حجاج، حكمها بالإعدام شنقًا للمتهم، بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.