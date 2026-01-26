إعلان

لا حريق بالمحطة.. النيران تلتهم نخيلًا في "بلانة" بأسوان

كتب : مصراوي

10:13 م 26/01/2026

حريق النخيل

أسوان - إيهاب عمران:

نفى محمد عبد العزيز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بأسوان، حدوث أي حريق بمحطة قطارات "بلانة" أو في محيطها، موضحًا حقيقة الواقعة التي شهدتها القرية مساء اليوم الاثنين.

أضاف رئيس المدينة أن حريقًا محدودًا اندلع في منطقة تضم زراعات "هيش وحلف"، وامتدت ألسنة النيران لتطال مجموعة من أشجار النخيل، مؤكدًا أن موقع الحريق يبعد عن محطة "بلانة" مسافة تزيد على الكيلو متر، مما يؤكد عدم تأثر المحطة بالحادث.

تعاملت قوات الحماية المدنية مع الموقف فورًا، حيث نجحت في السيطرة على النيران وإخمادها، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو وفيات، كما لم يتسبب في أي تعطيل لحركة المرور بالمنطقة.

حريق النخيل بلانة أسوان

