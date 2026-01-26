إعلان

رئيس الناتو: لا يمكن لأوروبا الدفاع عن نفسها دون مساعدة أمريكية

كتب : مصراوي

11:16 م 26/01/2026

مارك روته أمين عام حلف شمال الأطلسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

أصر الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي "الناتو" مارك روته اليوم الاثنين، على أن أوروبا غير قادرة على الدفاع عن نفسها دون الدعم العسكري الأمريكي، وأنه سيتعين عليها أكثر من مضاعفة أهداف الإنفاق العسكري الحالي لتكون قادرة على ذلك.

وقال روته لأعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل: "إذا كان هناك من يعتقد هنا ، أن الاتحاد الأوروبي أو أوروبا ككل يمكنها الدفاع عن نفسها دون الولايات المتحدة، فليستمر في الحلم. لا يمكنكم ذلك".

وأضاف الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي "الناتو"، أن أوروبا والولايات المتحدة "بحاجة إلى بعضهما البعض".

وازدادت حدة التوتر داخل حلف الناتو بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتجددة في الأسابيع الأخيرة بضم جرينلاند، وهي إقليم شبه مستقل تابع لحليفة الناتو، الدنمارك.

كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الداعمين الأوروبيين لجرينلاند، لكنه تراجع لاحقًا عن تهديداته بعد التوصل إلى "إطار" لاتفاق بشأن الجزيرة الغنية بالمعادن، بمساعدة روته. ولم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للاتفاق.

ويربط الحلف العسكري المكون من 32 دولة بند الدفاع المشترك، المادة الخامسة من معاهدة واشنطن التأسيسية للناتو، التي تلزم كل دولة بالدفاع عن أي دولة حليفة تتعرض أراضيها للتهديد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حلف الناتو مارك روته أوروبا أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طعنها أمام طفلتيها.. الإعدام يسدل الستار على جريمة قاتل زوجته في الإسكندرية
أخبار المحافظات

طعنها أمام طفلتيها.. الإعدام يسدل الستار على جريمة قاتل زوجته في الإسكندرية
مصدر يكشف أسباب غياب 6 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام وادي دجلة
رياضة محلية

مصدر يكشف أسباب غياب 6 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام وادي دجلة
نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
أخبار مصر

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
أديب عن مشروع قانون "سرقة الكهرباء": عايزين تحطوا نص البلد في السجن؟
أخبار مصر

أديب عن مشروع قانون "سرقة الكهرباء": عايزين تحطوا نص البلد في السجن؟
بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
زووم

بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026