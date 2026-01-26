إعلان

مخدر وخنق وإلقاء بالنيل.. المؤبد لعامل كفر شكر وبراءة سيدة

كتب : مصراوي

10:25 م 26/01/2026

المؤبد لعامل كفر شكر وبراءة سيدة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أسدلت محكمة جنايات بنها الستار على جريمة قتل مروعة شهدها مركز كفر شكر، حيث قضت الدائرة الرابعة بالسجن المؤبد لعامل والسجن المشدد لمدة سنة لكهربائي، بعد إدانتهما بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار للتخلص منه، فيما برأت المحكمة ساحة متهمة ثانية "ربة منزل" من التهم المنسوبة إليها لعدم كفاية الأدلة، وذلك في الحكم الذي أصدرته برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، ومحمد أحمد بكر.

فخ الخلافات

تكشفت فصول الجريمة التي تعود أحداثها لشهر مارس 2024، حين لجأ المتهم الأول إلى حيلة شيطانية لاستدراج المجني عليه إلى مسكنه زاعمًا رغبته في إنهاء خلافات مالية عالقة بينهما، وما إن ظفر به حتى نفذ مخططه بوضع عقار مهدئ في مشروب قدمه لضيفه، مما أدى إلى فقدان الضحية لقدرته على المقاومة والوعي، ليتحول اللقاء المزعوم للصلح إلى ساحة للغدر.

النهاية والمصير

لم يكتفِ المتهم بتخدير ضحيته، بل انهال عليه ضربًا بعصا على رأسه، ثم أطبق على أنفاسه خنقًا حتى فارق الحياة، وفقًا لما أكده تقرير الصفة التشريحية، ليدخل بعدها المتهم الثالث "الكهربائي" إلى مسرح الأحداث، حيث شارك في إخفاء معالم الجريمة رغم علمه بوقوعها، وساعد القاتل في تقييد قدمي الجثة وتغطيتها، قبل نقلها وإلقائها في إحدى الترع النيلية التابعة لمركز الزقازيق، ظنًا منهما أن المياه ستطوي سر جريمتهما للأبد.

