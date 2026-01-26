إعلان

تحقيق أمني حول وفاة شخصين داخل مصحة لعلاج الإدمان بالمنيا

كتب : مصراوي

10:07 م 26/01/2026

وفاة شخصين داخل مصحة لعلاج الإدمان

المنيا- جمال محمد:

توفي مريضان داخل إحدى المصحات المخصصة للعلاج النفسي والإدمان، بمركز ملوي جنوبي محافظة المنيا، بينما تجرى الأجهزة الأمنية تحقيقات مكثفة حول الواقعة وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطاراً بوفاة "س. أ.ب" 31 سنة، و"م.ع" 40 سنة، داخل مصحة للعلاج النفسي والإدمان، في ظروف غامضة.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على عدد من مسئولي المصحة للتحقيق معهم، فيما تم نقل باقي المرضى لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالمنيا الجديدة.

نُقل المتوفيان إلى مشرحة المستشفى لحين انتداب الطبيب الشرعي وتشريح الجثامين للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها، مع فرض الحراسة على المصحة التي شهدت الواقعة لحين انتهاء التحقيق.

