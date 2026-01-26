أكدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن نفاد باقات الإنترنت قبل انتهاء الشهر يرجع أساسًا إلى اعتماد مصر على نظام الباقات المحدودة، مشيرةً إلى أن كل مستخدم يحصل على كمية بيانات ثابتة تنفد بانتهاء الاستهلاك، مما يجبره على تجديد الباقة مرات عدة خلال الشهر إذا تجاوز الحد المخصص.

وقالت عبدالناصر خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "هي"، إن انتشار الهواتف الذكية الحديثة والشاشات عالية الدقة يرفع استهلاك البيانات بشكل كبير.

وأضافت أن جودة الأجهزة المتطورة تتطلب كميات أكبر من الإنترنت، وهو ما يفسر تزايد الشكاوى من نفاد الباقات في الفترة الأخيرة.

تابعت أن لجنة الاتصالات تدرس حاليًا إمكانية توفير خدمة إنترنت غير محدودة كبديل عن نظام الباقات التقليدي، مؤكدةً أن بعض الدول تعتمد بالفعل على هذا النظام، بينما تلتزم مصر بالنظام الحالي بسبب قيود البنية التحتية، لافتةً إلى أن اللجنة تنسق مع وزارة الاتصالات لإيجاد حلول متوازنة تحقق مصلحة المواطن وقدرات الشبكات.

وأشارت إلى أن الإنترنت أصبح ضرورة أساسية للعمل والتعليم والخدمات الحكومية، وليس رفاهية، مشددةً على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية مثل خفض الأسعار أو زيادة سعة الباقات أو التوسع التدريجي في خدمة الإنترنت غير المحدود، مؤكدةً أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة شاملة للأزمة تمهيدًا لتقديم حلول مناسبة.

وأوضحت أن بعض الخطوط القديمة، خاصة النحاسية، لا تتحمل السرعات العالية رغم دفع المواطنين مبالغ كبيرة، مما يؤدي إلى ضعف الخدمة وكثرة الأعطال.

ونصحت المواطنين بإجراء اختبارات لجودة الخط قبل الاشتراك في باقات مرتفعة السرعة، مشيرةً إلى أن استبدال الخطوط النحاسية بالفايبر يحتاج تكلفة ضخمة، رغم تحويل بعض المناطق إليه بالفعل لتوفير سرعة وجودة أعلى.