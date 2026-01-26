4 جوائز دفعة واحدة.. أسوان تتصدر "التميز الحكومي" (صور)

أسوان - إيهاب عمران:



حصدت محافظة أسوان 4 جوائز متميزة خلال حفل إعلان الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة، حيث تسلم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ الإقليم، ورؤساء القرى الفائزة الدروع من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، والوزيرة الإماراتية عهود الرومي.



أكد المحافظ أن هذا التتويج يعكس نجاح ملفات التطوير، إذ فازت المحافظة بالمركز الأول في فئة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة".



وحققت الوحدة المحلية لقرية فارس المركز الثاني، تلتها قرية غرب أسوان بالمركز الثالث ضمن أفضل 5 قرى بجائزة المؤسسة المتميزة.



كما شمل الحصاد فوز منى عبد العزيز بجائزة "ثاني أفضل مدير إدارة"، بينما جاء ترشيح مدينتي أسوان وأبو سمبل ضمن القائمة الذهبية لأفضل 10 مدن.



أشار "كمال" إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهد محكم من فرق العمل التي أعدت الملفات بشكل نموذجي، موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية على رعاية هذا الحدث الذي يرسخ روح المنافسة والابتكار داخل الجهاز الإداري.



واختتم بالتأكيد على أن هذه الجوائز تجسد رؤية "الجمهورية الجديدة" في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز ثقافة التميز لزيادة الإنتاجية وكفاءة الخدمات المقدمة.