صرف 141.4 مليون جنيه قروض لمشروعات شباب الخريجين بالدقهلية

وافق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 206 من قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد عن شهر ديسمبر، بإجمالي 830 ألف جنيه، موزعة على 7 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح المحافظ أن عدد المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ 23 شابًا وشابة (11 ذكرًا و12 أنثى)، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة من جهاز شباب الخريجين حتى الآن إلى 141 مليونًا و383 ألف جنيه، استفاد منها 13,773 شابًا وفتاة، منهم 6,535 ذكور و7,238 إناث.

جاءت موافقة المحافظ بناءً على التقرير الذي عرضته الأستاذة وفاء عثمان، مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من القروض وتنويع المشروعات لتتناسب مع احتياجات السوق من المنتجات والسلع، وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد طارق مرزوق على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط، والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات، كما أكد على ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين.