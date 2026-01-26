إعلان

مصرع شاب سقط من الطابق الخامس بمدينة طهطا في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

02:30 م 26/01/2026

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته عقب سقوطه من الطابق الخامس بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول أحمد م.، 25 عامًا، إلى مستشفى طهطا العام جثة هامدة إثر سقوطه من علو.

وأظهرت التحريات الأولية أن الشاب سقط من الطابق الخامس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شاب سقوط من اعلي مدينة طهطا سوهاج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص| أشرف زكي عن عبدالعزيز مخيون:"حالته اتحسنت وهيخرج من المستشفي"
زووم

خاص| أشرف زكي عن عبدالعزيز مخيون:"حالته اتحسنت وهيخرج من المستشفي"
بيان حكومي مهم بشأن موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
أخبار مصر

بيان حكومي مهم بشأن موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
بعد تحذير الأرصاد.. نصائح لمرضى الرمد في العاصفة الترابية
نصائح طبية

بعد تحذير الأرصاد.. نصائح لمرضى الرمد في العاصفة الترابية
حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا 3 سنوات بتهمة بث فيديوهات خادشة
حوادث وقضايا

حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا 3 سنوات بتهمة بث فيديوهات خادشة
في اختلاس أموال بنك الدم.. سجن أمين مخازن الصحة 5 سنوات وعزله من الوظيفة
حوادث وقضايا

في اختلاس أموال بنك الدم.. سجن أمين مخازن الصحة 5 سنوات وعزله من الوظيفة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره