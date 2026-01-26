مصرع شاب سقط من الطابق الخامس بمدينة طهطا في سوهاج

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته عقب سقوطه من الطابق الخامس بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول أحمد م.، 25 عامًا، إلى مستشفى طهطا العام جثة هامدة إثر سقوطه من علو.

وأظهرت التحريات الأولية أن الشاب سقط من الطابق الخامس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.