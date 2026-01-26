المؤبد لعاطل بتهمة الاعتداء جنسيا على شاب من ذوي الهمم بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي جنسياً على شاب من ذوي الهمم عدة مرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار يوسف سعد أبو زيد، والمستشار أحمد مجدي الجندي، وسكرتير المحكمة مختار عبد الحليم.

ترجع وقائع القضية رقم 9023 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الجمرك يفيد تعرض شاب من ذوي الهمم لاعتداء جنسي.

كشفت التحقيقات أن المتهم "س.ح.س" تربطه صلة قرابة بالمجني عليه "م.ي.م" من ذوي الهمم ويعاني من إعاقة ذهنية متوسطة الشدة مصاحبة لتأخر لغوي وصعوبة في تفسير الكلام المنطوق.

وبحسب أوراق القضية، استغل المتهم إعاقة المجني عليه وتعدى عليه جنسياً عدة مرات، قبل أن يتمكن المجني عليه من إفهام إحدى الموظفات في الصحة بما تعرض له.

ألقي القبض على المتهم، وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت الحكم المتقدم.