القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا اليوم مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري، وأحد الشركات المتخصصة في تنفيذ الأنشطة الترفيهية، لمناقشة مستجدات مشروع تطوير كورنيش النيل وممشى أهل مصر بمدينة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي معاون المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس سعد جرجس مفتش الري لقطاع الدلتا، حيث تم بحث وضع اللمسات الأخيرة على المشروع الذي يستهدف استغلال الممشى في إقامة مناطق ترفيهية متكاملة تخدم المواطنين.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض كافة الرسومات الهندسية النهائية للمشروع، بما يضمن تناغم المنشآت المقترحة مع الهوية البصرية لمدينة بنها، وأكد محافظ القليوبية أنه تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من وزارة الموارد المائية والري، مشيدًا بالتنسيق المثمر مع أجهزة الوزارة لتذليل أي عقبات فنية، بما يسهم في دفع معدلات تنفيذ المشروع.

وشدد المحافظ على أن الأولوية القصوى للمشروع تتمثل في فتح الممشى أمام الجمهور وخلق مساحات ترفيهية مجانية بالكامل، تتيح لجميع المواطنين رؤية نهر النيل والاستمتاع به دون أي حواجز، مؤكدًا أن حق المواطن في متنفس حضاري يمثل جوهر رؤية المحافظة في تعظيم واستغلال الأصول غير المستغلة.

من جانبه، أوضح المهندس سعد جرجس، مفتش الري لقطاع الدلتا، أن المشروع يتم تنفيذه وفق الاشتراطات الفنية التي وضعتها وزارة الموارد المائية والري للحفاظ على مجرى النهر، مشيرًا إلى أن التصاميم المعتمدة تراعي الانسيابية المائية والأبعاد البيئية، بما يجعل المشروع نموذجًا يُحتذى به في استغلال ضفاف النيل كمتنزهات عامة للمواطنين.

ويُذكر أن مشروع تطوير كورنيش بنها يمثل نقلة نوعية للمدينة، حيث يجمع بين تقديم خدمات ترفيهية وخدمية، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحويل الكورنيش إلى وجهة سياحية مميزة لأبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.