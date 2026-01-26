9 سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر وتداول 35 ألف طن بضائع

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 9 سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 35000 طن بضائع و1028 شاحنة و101 سيارة.

وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع و554 شاحنة و80 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 26000 طن بضائع و474 شاحنة و21 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين PELAGOS Express وPoseidon Express اليوم الاثنين، بينما تغادر ثلاث سفن وهي Alcudia Express، وPan LiLi، والحرية، واستقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهي Poseidon Express، وAlcudia Express، وأمل، وغادرته السفينتان PELAGOS Express وPoseidon Express.

وشهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و230 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين: الحسين، وسينا.

كما تغادر ميناء السويس السفينة BLUE GOLD وعلى متنها 8500 طن دقيق متجهة إلى اليمن، وسجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 1500 راكب على الخط الملاحي "سفاجا- ضبا" وخط "نويبع - العقبة".