إعلان

9 سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر وتداول 35 ألف طن بضائع

كتب : حسام الدين أحمد

11:07 ص 26/01/2026

سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر وتداول 35 ألف طن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 9 سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 35000 طن بضائع و1028 شاحنة و101 سيارة.

وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع و554 شاحنة و80 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 26000 طن بضائع و474 شاحنة و21 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين PELAGOS Express وPoseidon Express اليوم الاثنين، بينما تغادر ثلاث سفن وهي Alcudia Express، وPan LiLi، والحرية، واستقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهي Poseidon Express، وAlcudia Express، وأمل، وغادرته السفينتان PELAGOS Express وPoseidon Express.

وشهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و230 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين: الحسين، وسينا.

كما تغادر ميناء السويس السفينة BLUE GOLD وعلى متنها 8500 طن دقيق متجهة إلى اليمن، وسجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 1500 راكب على الخط الملاحي "سفاجا- ضبا" وخط "نويبع - العقبة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا سفن بضائع حاويات بضائع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ميرنا جميل بفستان جريء ونيكول سابا بإطلالة كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن
زووم

ميرنا جميل بفستان جريء ونيكول سابا بإطلالة كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن
3 أبراج تتجاوز التعاسة وتستقبل الحظ في فبراير 2026
علاقات

3 أبراج تتجاوز التعاسة وتستقبل الحظ في فبراير 2026
المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل اعلي مستوى تاريخي متخطيا 47 ألف نقطة
اقتصاد

المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل اعلي مستوى تاريخي متخطيا 47 ألف نقطة
"بعد احتفاله بعيد ميلاده".. 15 صورة لأبرز لحظات أحمد حجازي مع زوجته وأبنائه
مصراوي ستوري

"بعد احتفاله بعيد ميلاده".. 15 صورة لأبرز لحظات أحمد حجازي مع زوجته وأبنائه
قرار قضائي بشأن البلوجر أروى قاسم في اتهامها بسب زوجة مطرب المهرجانات مسلم
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن البلوجر أروى قاسم في اتهامها بسب زوجة مطرب المهرجانات مسلم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم
موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين