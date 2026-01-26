محافظ المنوفية يحيل واقعتي تزوير في محررات رسمية بشبين الكوم للنيابة

المنوفية - أحمد الباهي:

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، واقعتَي تزوير وتلاعب في محررات رسمية للنيابة العامة، بعد ثبوت شبهة مخالفات قانونية تتعلق بملفات تراخيص وتصالح، بنطاق مركزي شبين الكوم وتلا.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكافحة كافة أشكال الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة داخل الجهاز الإداري للدولة.

وجاء قرار الإحالة استنادًا إلى مذكرات رسمية مقدمة من الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام، والوحدات المحلية لمركزي ومدينتي شبين الكوم وتلا، عقب فحص دقيق للمستندات محل الواقعتين.

وكشفت نتائج الفحص عن وجود شبهة تزوير في مستندات ترخيص بناء تخص أحد المواطنين بناحية تلا، بعد إضافة دور جديد بالمبنى بالمخالفة لما هو مثبت بالرخصة الرسمية، في محاولة للحصول على مركز قانوني دون وجه حق، واستكمال أعمال البناء بالمخالفة للقانون.

وفي واقعة أخرى، تبين وجود شبهة تزوير في أصل خطاب وارد من إحدى الجهات الرسمية يخص مواطنًا من ناحية بخاتي التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، جرى استخدامه وإرفاقه ضمن مستندات ملف التصالح الخاص به، بهدف تغيير الحقيقة وتضليل لجنة التظلمات، بما يسهم في إكسابه حقًا غير مشروع.

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة مستمرة في التصدي بكل حزم لكافة صور الفساد، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي محاولة للعبث بالمحررات الرسمية أو إدخال الغش والتدليس لتحقيق منافع غير قانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.