تدخل عاجل منع كارثة.. ماذا حدث في محطة قطارات منوف؟ (صور)

كتب : مصراوي

10:05 م 25/01/2026
  عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وصول الحماية المدنية لموقع الحريق
  • عرض 4 صورة
    قيادات مجلس المدينة في موقع الحادث
  • عرض 4 صورة
    تواجد الأهالي بمحيط الحريق

المنوفية - أحمد الباهي:

أخمدت قوات الحماية المدنية، مساء اليوم الأحد، حريقًا اندلع في كميات من البوص والأشجار القديمة المتاخمة لشريط السكة الحديد بمحطة منوف بمنطقة المساكن، حيث انتهت عمليات الإطفاء دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر مادية.

انتقل وليد سالم، رئيس مركز ومدينة منوف، فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث للإشراف الميداني، وجرى التدخل العاجل باستخدام معدات مجلس المدينة، إذ شملت الإجراءات فصل التيار الكهربائي عن المنطقة مؤقتًا لتأمين الموقع، بالتوازي مع الدفع باللوادر لإزالة كافة مخلفات الحريق ومنع خطر امتداده.

جاءت هذه الاستجابة الميدانية تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، التي تشدد على ضرورة التحرك الفوري لحظة وقوع الأزمات حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين، فيما نجحت قوات الحماية المدنية في إتمام أعمال الإطفاء والتأمين، وفرض السيطرة الكاملة على الوضع مع اتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرار الواقعة.

محطة قطارات منوف اخماد حريق منوف المنوفية

