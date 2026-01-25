إعلان

استنفار بسوهاج.. بقعة سولار تهدد مأخذ مياه المراغة

كتب : مصراوي

07:29 م 25/01/2026

أرشيفية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

رصدت فرق المتابعة الميدانية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه جنوب المراغة النقالي، مساء اليوم الأحد.

وأعلنت الشركة رفع درجة الاستعداد القصوى فور اكتشاف البقعة في تمام الخامسة والنصف، للتعامل العاجل مع الموقف واحتواء تداعياته.

ودفعت الشركة بفرق المعامل المتنقلة وفرق المناوبات لمتابعة الوضع ميدانيًا، حيث بدأت بسحب عينات مياه من أمام مآخذ المحطات القريبة من موقع البقعة لفحصها.

تضمنت التحركات الميدانية نشر حواجز المواد البترولية حول تلك المآخذ، كإجراء احترازي يهدف إلى منع أي تأثير محتمل للبقعة على مصادر المياه الخام.

أخطرت الشركة غرفة عمليات محافظة سوهاج، وجهاز شؤون البيئة، وشرطة المسطحات المائية بالواقعة فور رصدها.

وامتدت الإجراءات لتشمل التنسيق مع شركتي مياه الشرب بمحافظتي أسيوط والمنيا، لضمان اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية ومتابعة الموقف بشكل متكامل بين المحافظات المتجاورة.

وأكدت شركة مياه الشرب بسوهاج أن جميع محطات المياه تعمل بشكل طبيعي حتى الآن، مع انتظام كامل في الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشددت الشركة على استمرار المتابعة الدقيقة للمجرى المائي على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان جودة وسلامة مياه الشرب ومنع وصول البقعة إلى مآخذ المحطات.

بقعة سولار مياه المراغة سوهاج

