بالصور- النيران تلتهم "توك توك" في الإسكندرية وسائقه ينجو بالفرار

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الأحد، على حريق نشب بمركبة "توك توك" أسفل كوبري العامرية بنطاق حي العامرية، دون وقوع أي إصابات بشرية أو تأثير على حركة السير بالمنطقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق بمركبة "توك توك" أسفل كوبري العامرية، في منطقة قريبة من خط السكة الحديد.

انتقلت قوات الأمن ورجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق وإجراء أعمال التبريد.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اندلعت في المركبة بشكل مفاجئ أثناء وقوفها، مما تسبب في حالة من الذعر لدى قائدها الذي لاذ بالفرار فور اشتعال النيران.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية وكشف أسباب الحريق وتحديد هوية مالك المركبة.