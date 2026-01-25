إعلان

ازدواج طريق وإنشاء ميدان.. انطلاق تطوير المدخل السياحي لحي الترابين بنويبع

كتب : رضا السيد

10:46 ص 25/01/2026
  عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رئيس المدينة تيابع أعمال التطوير
  • عرض 4 صورة
    تطوير مدخل المدينة
  • عرض 4 صورة
    أنشاء ممشى سياحي

جنوب سيناء- رضا السيد:

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة نويبع بجنوب سيناء، إشارة البدء في مشروع تطوير المدخل السياحي لحى الترابين، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الخاصة بالمدينة للعام المالي 2026 – 2027.

قال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس المدينة، إنه جرى البدء في تنفيذ مشروع تطوير المدخل السياحي لحى الترابين، والذي من المقرر أن يجري على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تتضمن وازدواج الطريق الرئيسي بطول 900 متر، عن طريق إضافة 2 متر لعرض الطريق ليصبح عرضه 8 متر بعد أن كان 6 متر فقط، إضافة إلى إنشاء ميدان الترابين.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية لحى الترابين، ويسهم في استعادة المدينة مكانتها السياحية بخليج العقبة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتطوير ورفع كفاءة ممشى الترابين السياحي خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري.

وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي بالمدينة حريص على تلبية احتياجات المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الخدمات، مع النهوض بالقطاع السياحي، الذي يعد شريان الدخل الرئيسي للمواطنين.

مدينة نويبع محافظة جنوب سيناء عبد الرحمن بهاء الدين حي الترابين

