مدينة الدواء المصرية تعلن طرح الإنسولين ممتد المفعول

أعلنت مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما" طرح إنسولين ممتد المفعول بالتعاون مع شركة Pharmaceuticals Lee & Gan العالمية، والبدء في أولى مراحل التوطين تمهيدًا لتصنيعه محليًا وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية وبأيدٍ مصرية.

جاء ذلك خلال احتفالية رسمية حضرها الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الدواء المصرية "چبتو فارما"، وكاي دو، الرئيس التنفيذي لشركة Gan & Lee Pharmaceuticals العالمية، وبمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام بدر، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى جانب كبار أساتذة الغدد الصماء والباطنة والسكر من مختلف الجامعات والمراكز الطبية المصرية، وعدد من المسؤولين بالقطاع الدوائي.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة لمدينة الدواء المصرية "چبتو فارما" اتساقًا مع الرؤية الوطنية للدولة المصرية لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق الأمن الدوائي، ومواصلة لدورها المحوري في توطين صناعة الدواء، من خلال إنتاج مستحضرات دوائية أساسية واستراتيجية وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، بما يدعم استدامة المنظومة الصحية.

وفي كلمته، أكد الدكتور عمرو ممدوح أن طرح الإنسولين والمضي قدمًا نحو توطينه ثم تصنيعه محليًا يُعد خطوة مهمة في مسيرة مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما"، لا سيما على صعيد توطين أدوية الأمراض المزمنة والأكثر احتياجًا، نظرًا لكونه علاجًا حيويًا يهم قاعدة كبيرة من مرضى السكري في مصر، وأحد أهم استراتيجيات مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما" كأحد المشروعات القومية، فضلًا عن تمكين المريض المصري من الحصول على هذه العلاجات الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وضمان توافرها المستدام.

وأضاف أن إنتاج الإنسولين محليًا يهدف إلى دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الدوائي وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي، خاصة في مجال الأدوية الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، وعلى رأسها مرض السكري، الذي يمثل أحد أبرز التحديات الصحية في مصر والعالم. وكان اختيار الإنسولين اختيارًا مقصودًا ومدروسًا، وليس مجرد اختيار منتج، فنحن جميعًا نعلم أن معدلات انتشار مرض السكري في مصر مرتفعة، وأن الإنسولين يُعد من الأدوية الحيوية التي لا تحتمل أي انقطاع.

وأشار إلى أن مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما" نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في إنتاج وتوفير أكثر من 200 مليون عبوة دوائية، ودعم علاج الأمراض المزمنة والأكثر شيوعًا مثل أمراض السكر والقلب وارتفاع ضغط الدم والجهاز العصبي والجهاز الهضمي، إلى جانب إقامة شراكات مع شركات عالمية، وستواصل التوسع في إنتاج الأدوية الحيوية وأدوية الأمراض الأكثر شيوعًا، حيث يُعد هذا المنتج خطوة ضمن سلسلة من المستحضرات الحيوية التي تعمل مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما" على توطينها وإنتاجها محليًا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز ريادة مصر في مجال الصناعات الدوائية.

ومن جانبه، أعرب السيد كاي دو عن أن شركة Gan & Lee تُعد من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الإنسولين، وتُصدر منتجاتها إلى نحو 20 دولة، مشيرًا إلى أن هذا المنتج تم طرحه في التوقيت نفسه في ألمانيا والاتحاد الأوروبي. كما أعرب عن سعادته بهذه الخطوة المحورية الهامة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما"، والتي أثمرت عن هذا المشروع الرائد، الذي يجسّد التعاون الدولي في نقل التكنولوجيا والخبرات، ويعزز التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع سبل الوصول إلى علاجات فعالة لمرضى السكري في مصر.

وفي سياق متصل، نظّمت مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما" جلسات علمية متخصصة بمشاركة نخبة من كبار أساتذة الغدد الصماء والباطنة والسكر من مختلف الجامعات والمراكز الطبية المصرية، وذلك على خلفية طرحها الإنسولين "Basalin" كأحد مستحضرات Glargine Insulin طويلة المفعول، لمناقشة أحدث المستجدات العلمية والإرشادات العالمية في علاج مرض السكري، خاصة سكر النوع الثاني.

وأكد الخبراء خلال الجلسات العلمية أن مرض السكري يُعد من أبرز التحديات الصحية في مصر، نظرًا لارتفاع معدلات الإصابة وتزايد المضاعفات المرتبطة به على المدى الطويل، وعلى رأسها أمراض القلب، واعتلال الكُلى، ومضاعفات الأعصاب والأوعية الدموية.

وأشار المتحدثون إلى أن التحكم المستدام في مستويات السكر في الدم يمثل حجر الأساس في الوقاية من هذه المضاعفات، وأن الإنسولين القاعدي طويل المفعول يُعد عنصرًا محوريًا في الخطط العلاجية الحديثة، خصوصًا عند عدم تحقيق الأهداف العلاجية باستخدام الأدوية الفموية فقط.

وتحرص مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما" على دعم التعليم الطبي المستمر ونشر الوعي بأحدث الإرشادات العلاجية، من خلال التعاون مع الجمعيات العلمية المتخصصة، بما يعزز قدرات الطبيب المصري ويرتقي بجودة الرعاية الصحية.