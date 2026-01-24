الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

طلب دفاع المتهم بقتل زوجته دينا علاء، لاعبة الجودو بنادي سموحة، من محكمة جنايات الإسكندرية عرض موكله على لجنة خماسية طبية لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة.

جاء ذلك في مستهل أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية رقم 18690 لسنة 2025 جنايات الرمل أول،

التي تنظرها محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين.



طلبات الدفاع والطعن الطبي

وقدم الدفاع طلباً إضافياً باستدعاء طبيبة استقبال بإحدى المستشفيات التي كان قد دخلها المتهم قبل أيام من وقوع الجريمة، لسؤالها حول حالته الصحية والعقلية في ذلك التوقيت.

وطعن الدفاع على التقرير الطبي الصادر من مستشفى العباسية للصحة النفسية، والذي كان قد أفاد بسلامة القوى العقلية للمتهم وتمتعه بالوعي الكامل والإدراك أثناء ارتكابه الواقعة؛ مستشهداً بواقعة قضائية سابقة تغيرت فيها نتيجة تقرير الطبي بعد العرض على اللجنة الخماسية.

حضور الأسرة ووقائع الاتهام

وشهدت الجلسة حضور أسرة المجني عليها دينا علاء لمقر المحكمة. وتعود وقائع القضية إلى منتصف أغسطس الماضي بمنطقة جناكليس، حيث واجه المتهم "ش.ع.م" اتهاماً بقتل زوجته عمداً باستخدام سلاح ناري أطلق منه عدة أعيرة استقرت بجسدها مما أودى بحياتها، وذلك إثر مشادة داخل مسكن الزوجية وبحضور طفليهما.

تحقيقات النيابة والمعاينة

أظهرت تحقيقات النيابة العامة، التي باشرها المستشار كريم عبد العزيز، رئيس نيابة الرمل أول، أن المعاينة الأولية أثبتت وجود جثة المجني عليها مصابة بثلاث طلقات نارية، فيما عُثر على الزوج بجوارها مصاباً بطلق ناري وبجواره السلاح المستخدم.

وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعقلية تحت الملاحظة، لبيان مدى مسئوليتة عن أفعاله قبل إحالته للمحاكمة.

قرار المحكمة

وعقب الاستماع لطلبات الدفاع، رفعت هيئة المحكمة الجلسة للمداولة وإصدار القرار بخصوص الطلبات المقدمة من فريق الدفاع وعرض المتهم على اللجنة الطبية الخماسية.