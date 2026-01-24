القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

خيّم الحزن على أهالي شبرا الخيمة مع خروج جثامين أم وأبنائها الأربعة، ضحايا حادث تسرب الغاز المأساوي، من مشرحة مستشفى بنها التعليمي، حيث جرى نقلهم داخل ثلاث سيارات إسعاف إلى مسقط رأسهم بمحافظة المنوفية لدفنهم، وسط مشاهد مؤثرة من البكاء والانهيار بين ذويهم وأقاربهم.

وكشف عدد من جيران الأسرة تفاصيل الساعات الأخيرة قبل اكتشاف الواقعة، مؤكدين أن عمّ الأطفال لاحظ غياب أبناء شقيقه وعدم خروجهم من الشقة كالمعتاد، ما دفعه لمحاولة الاطمئنان عليهم، إلا أنهم لم يستجيبوا، واضطر إلى كسر باب الشقة، وعثر على جثامين الأم وأطفالها الأربعة داخل المسكن، بعد وفاتهم اختناقًا نتيجة تسرب الغاز.

وكانت النيابة العامة بشبرا الخيمة، أمرت بنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، لإجراء أعمال الصفة التشريحية وبيان السبب الدقيق للوفاة، حيث دفعت هيئة الإسعاف فرع القليوبية بثلاث سيارات إسعاف لنقل الجثامين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما انتقل فريق من المعمل الجنائي إلى موقع الحادث لمعاينة الشقة محل الواقعة، وفحص أسباب تسرب الغاز، في الوقت الذي باشرت فيه النيابة العامة التحقيقات، وقررت التحفظ على الجثامين لحين حضور فريقها لمعاينة مكان الحادث بشكل رسمي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثامين سيدة وأطفالها داخل شقتهم بالطابق الثالث بعقار مكون من ستة طوابق بشارع أحمد عرابي بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ للتعامل مع الحادث.

وجاءت أسماء المتوفين كالتالي: الأم شيماء صادق، 31 عامًا، وأبناؤها محمد إبراهيم عبد الرحمن، مصطفى إبراهيم عبد الرحمن، أحمد إبراهيم عبد الرحمن، ومسك إبراهيم عبد الرحمن، حيث تم التحفظ على الجثامين لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية اللازمة.

