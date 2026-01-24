المنيا - جمال محمد:

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها، بعد ملامستها غسالة الملابس أثناء تشغيلها بإحدى قرى مركز العدوة بالمنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوفاة السيدة و.ع، 23 عامًا، وتم نقلها إلى المستشفى المركزي، حيث فارقت الحياة نتيجة الصعق الكهربائي، وأصيب جزء من جسدها بحروق في إحدى اليدين.

وبسؤال أهل المتوفية، أكدوا تعرضها للصعق الكهربائي بعد ملامستها الغسالة، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.