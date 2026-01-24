محافظ جنوب سيناء: إنشاء نحو ألف وحدة سكنية للقضاء على أزمة الإسكان

جنوب سيناء - رضا السيد:

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن قطاع الإسكان وتوفير وحدات سكنية لأبناء المحافظة يُعد أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة التنموية لعام 2026، مشيرًا إلى أنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات على أرض الواقع لحل أزمة الإسكان وضمان توفير سكن ملائم للشباب.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، في تصريح اليوم، أن المحافظة تستهدف ضخ ما يقرب من 1000 وحدة سكنية جديدة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى تخصيص قطع أراضٍ بمدينتي رأس سدر ودهب لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك لاستيعاب التوسع العمراني وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

وأضاف أنه جرى التنسيق مع مستشار رئيس الجمهورية، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان، لإقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين"، بما يلبّي احتياجات أبناء المحافظة، ويوفر وحدات سكنية بأسعار مناسبة، إلى جانب إقامة أنشطة استثمارية وخدمية مصاحبة للمشروعات السكنية، بما يسهم في خفض تكلفة الإسكان ودعم وتمكين شباب المحافظة.

وتابع المحافظ أنه جرى بحث تخصيص عدد من الوحدات السكنية لخدمة الطلاب الدارسين بجامعة الملك سلمان الدولية بفروعها المختلفة، وكذلك طلاب جامعة السويس.

وعن الوحدات السكنية المخطط تنفيذها، أكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تستهدف ضخ 976 وحدة سكنية جديدة، بواقع 448 وحدة بمدينة رأس سدر، و528 وحدة بمدينة دهب، وذلك بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مشروعات «سكن لكل المصريين».

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لم تقتصر على تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي التقليدية فقط، بل حرصت على توفير سكن كريم يتناسب مع الطبيعة البدوية، من خلال مبادرات التمويل العقاري الميسر، حيث جرى إنشاء بيوت بدوية مصممة وفقًا للمواصفات التي تتماشى مع عادات وتقاليد المواطنين في القرى والتجمعات البدوية، بما يضمن استقرارهم في بيئة ملائمة.

ولفت المحافظ إلى الانتهاء من إنشاء القرية البدوية بمدينة طابا، ومن المقرر تسليم عقود 96 بيتًا بدويًا خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في مارس المقبل.