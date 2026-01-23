إعلان

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل في بني سويف

كتب : مصراوي

06:56 م 23/01/2026

انقلاب سيارة ربع نقل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 10 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية 3 في نطاق مركز الفشن جنوب المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، و تبين إصابة: "أحمد ر. ع. ف."، 30 عامًا، مقيم مركز إهناسيا، باشتباه كسر بالذراع الأيمن، و"محمد أ. ر."، عامان، كدمات وسحجات متفرقة، و "محمد خ. ي."، 24 عامًا، مقيم مركز العدوة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، و "محمد ر. أ. ح."، 21 عامًا، مقيم مركز العدوة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، و "محمود س. م."، 30 عامًا، مقيم مركز إهناسيا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و "مريم م. م."، 21 عامًا، مقيمة قرية البهسمون بمركز إهناسيا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، و "صابرين س. ر."، 30 عامًا، مقيمة مركز إهناسيا، اشتباه ما بعد الارتجاج، و "يوسف أ. ع."، 12 عامًا، مقيم مركز إهناسيا، جرح قطعي بالقدم اليمنى، و "إبراهيم خ. ر."، 15 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، و "محمود ح. ع."، 22 عامًا، مقيم مركز العدوة، باشتباه خلع بالكتف الأيسر.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث سير انقلاب سيارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار
شئون عربية و دولية

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار
كريم الشناوي يبدأ تصوير مسلسل "عنبر الموت" والعرض قريبا
زووم

كريم الشناوي يبدأ تصوير مسلسل "عنبر الموت" والعرض قريبا
الأرصاد: لا تنخدعوا.. ارتفاع حرارة النهار لا يعني انتهاء الشتاء
أخبار مصر

الأرصاد: لا تنخدعوا.. ارتفاع حرارة النهار لا يعني انتهاء الشتاء
ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل في بني سويف
أخبار المحافظات

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل في بني سويف
3 اتهامات تلاحق المتهمين بواقعة "طالب الجيزة" و27 يناير المحاكمة
حوادث وقضايا

3 اتهامات تلاحق المتهمين بواقعة "طالب الجيزة" و27 يناير المحاكمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد يانج أفريكانز.. دوري أبطال أفريقيا