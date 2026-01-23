ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 10 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية 3 في نطاق مركز الفشن جنوب المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، و تبين إصابة: "أحمد ر. ع. ف."، 30 عامًا، مقيم مركز إهناسيا، باشتباه كسر بالذراع الأيمن، و"محمد أ. ر."، عامان، كدمات وسحجات متفرقة، و "محمد خ. ي."، 24 عامًا، مقيم مركز العدوة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، و "محمد ر. أ. ح."، 21 عامًا، مقيم مركز العدوة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، و "محمود س. م."، 30 عامًا، مقيم مركز إهناسيا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و "مريم م. م."، 21 عامًا، مقيمة قرية البهسمون بمركز إهناسيا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، و "صابرين س. ر."، 30 عامًا، مقيمة مركز إهناسيا، اشتباه ما بعد الارتجاج، و "يوسف أ. ع."، 12 عامًا، مقيم مركز إهناسيا، جرح قطعي بالقدم اليمنى، و "إبراهيم خ. ر."، 15 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، و "محمود ح. ع."، 22 عامًا، مقيم مركز العدوة، باشتباه خلع بالكتف الأيسر.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.