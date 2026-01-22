إعلان

مذبحة أسرية وراء جثث الملاحات بالإسكندرية.. الأب تخلص من أبنائه بعد قتل الأم في المنيا

كتب : محمد عامر , محمد البدري

07:05 م 22/01/2026

مديرية أمن الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تفاصيل جديدة في واقعة العثور على 4 جثامين بالملاحات قرب منطقة كرموز؛ حيث تبين أن وراء الواقعة مذبحة أسرية نفذها الأب، الذي كشفت المعلومات قيامه بقتل زوجته أيضاً قبل عام في محافظة المنيا، لينهي حياة أسرته بالكامل في رحلة دموية انتقلت بين 3 محافظات.

الأب شنق أبنائه

أظهرت التفاصيل التي توصل إليها فريق البحث الجنائي، أن المتهم رجل خمسيني يعمل بائعًا للفول، قام بالتخلص من أبنائه الأربعة شنقًا وألقى جثامينهم في مياه الملاحات قبل 10 أيام من اكتشاف الواقعة.

وبحسب التحريات، فإن الضحايا أشقاء تتراوح أعمارهم ما بين 8 أعوام و17 عامًا، وظلت جثامينهم ملقاةً في المياه حتى عثرت عليها الأجهزة الأمنية.

جريمة المنيا ورحلة الهروب

وكشفت التحريات مفاجأة أخرى؛ إذ تبين أن المتهم سبق وقام بقتل والدة الأبناء منذ نحو عام في محافظة المنيا، وتخلص من جثمانها بإلقائه في مجرى نهر النيل، وذلك بسبب شكه في سلوكها.

وعقب جريمته الأولى، فرَّ المتهم هاربًا بصحبة أبنائه الأربعة إلى محافظة دمياط، ومنها انتقل إلى الإسكندرية حيث دبر للتخلص منهم في منطقة الملاحات.

سقوط "بائع الفول" المتهم

نجحت أجهزة الأمن في فك لغز الجريمة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالطريق الساحلي وتتبع مسار المترددين على منطقة الملاحات وبلاغات التغيب، حتى تم تحديد هوية الأب ومكانه وإلقاء القبض عليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة.

مذبحة أسرية جثث الملاحات بالإسكندرية الأب تخلص من أبنائه العثور على 4 جثامين بالملاحات

